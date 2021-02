Eine Ehrenamtsfahrt für Ehrenamtliche in der Kinder- und Jugendarbeit bietet der Kreisjugendring Haßberge an. Der KJR bedankt sich auf diese Weise bei den ehrenamtlichen Mitarbeitern im Landkreis Haßberge.

Nachdem der Kreisjugendring 2020 die Ehrenamtsfahrt coronabedingt ausfallen lassen musste, wird 2021 ein neuer Anlauf gestartet. Die Vorstandschaft hat sich etwas Besonderes einfallen lassen: Als Dankeschön für die geleistete Arbeit für die Kinder und Jugendlichen im Landkreis Haßberge geht es vom 2. bis 6. Juni zum Segeln auf das Ijsselmeer nach Holland.

120 Jahre alter Segler

Unter Anleitung des Skippers und seines Maats werden die Teilnehmenden, von Wind , Wetter und Wasser umgeben, an allen Segelmanövern und Aufgaben an Bord des rund 120 Jahre alten Seglers beteiligt. Es wird auf dem Schiff übernachtet, und um die Verpflegung in der Schiffskombüse kümmert sich die Gruppe selbst.

Inhaber der Juleica (Jugendleiter-Card) zahlen 140 Euro. Für alle anderen ehrenamtlich in der Kinder- und Jugendarbeit Tätigen fallen Kosten in Höhe von 160 Euro an.

Der Kreisjugendring Haßberge fördert nach eigenen Angaben mit dieser Fahrt das ehrenamtliche Engagement in den Verbänden und Jugendinitiativen im Landkreis Haßberge und zeigt auf, dass es durchaus attraktiv ist, sich für Kinder und Jugendliche einzusetzen.

Die Ausschreibung mit weiteren Informationen ist im Internet unter www.kjr-has.de zu finden. Anmeldungen für den Segeltörn sind dort möglich. Anmeldeschluss ist der 31. März 2021. Die Durchführung ist abhängig von den zu diesem Zeitpunkt geltenden Corona-Regelungen. Weitere Informationen erteilt der Kreisjugendring (Telefon 09521/610136 sowie Mail info@kjr-has.de). red