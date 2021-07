Der Schulverband Maroldsweisach lädt für Dienstag, 27. Juli, um 16 Uhr zu einer Sitzung in das Maroldsweisacher Rathaus ein. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Haushalt 2021 sowie die Zweckvereinbarung zur Bereitstellung und zum technischen Betrieb einer E-Vergabe-Plattform zwischen dem Landkreis Haßberge und den an dem Projekt beteiligten Städten, Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und sonstigen Einrichtungen. Zudem stehen die Anschaffung von Luftreinigungsgeräten, Förderprogramme und Informationen des Vorsitzenden auf der Agenda. Eine nichtöffentliche Sitzung schließt sich an. red