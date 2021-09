Fast 90 Schülerinnen und Schüler aus drei Klassen waren vor 45 Jahren aus der Hauptschule Ebelsbach entlassen worden. Das war der Anlass für eine Gruppe gut gelaunter Menschen, sich im Neubrunner Sportheim zu treffen.

Los ging das Klassentreffen mit einem gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen. Am Abend fand ein kleiner Gottesdienst statt, den Martin Wasser abhielt. Franz Rödelmaier begleitete die Andacht an der Orgel.

Aber nicht nur die ehemaligen Schüler hatten sich zu diesem Wiedersehen aufgemacht, mit dabei waren die Lehrer Hedi und Dieter Kraft, die sich sehr freuten, ihre „alten“ Schützlinge wiederzusehen. Für die bereits verstorbenen Klassenkameraden und Klassenkameradinnen legte Gerd Koch eine Rose an die jeweiligen Gräber. Natürlich hatte man sich viel zu erzählen, alte Fotos machten die Runde. „Wer ist denn das wieder?“, „Weißt du noch…?“. Ja, schnell vergingen die Stunden, bis in den späten Abend hinein saß man zusammen – und so manch einer seufzte: „Ach ja, das war doch wieder eine tolle Sache heute.“ Klar, dass beschlossen wurde, sich in fünf Jahren, wenn sich die Schulentlassfeier zum 50. Mal jährt, wieder zu treffen. str