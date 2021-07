Die wohlverdienten Ferien genießen – dies können die Schülerinnen und Schüler ab dem 30. Juli. Ihnen möchte die Stadt Eltmann nun als kleine Belohnung für ein abermals tapfer durchgestandenes Corona-Schuljahr ein kleines Geschenk machen und alle auf einen Tageseintritt am Freitag, 30. Juli, in das Freibad nach Eltmann einladen. „Alle Kinder, die eine unserer Schulen in Eltmann besucht haben, sollen sich einen schönen Tag in unserem Freibad machen – sie haben es sich heuer wirklich verdient“, sagt Bürgermeister Michael Ziegler in einer Pressemitteilung. Die Stadt Eltmann wünscht jetzt schon viel Spaß und erholsame Ferien. red