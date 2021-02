Verschiedene Umweltthemen wurden beim jüngsten Online-Monatstreffen des Bundes Naturschutz (BN) Ebern angesprochen. Begrüßt wurden die geplanten vorgeschriebenen Artenschutzmaßnahmen im Zuge der Planungen für das neue Gebäude der Landesbaudirektion, die von Harald Amon vorgestellt wurden, durch das ausführende Staatliche Bauamt Schweinfurt für die größte Eberner Mehlschwalbenkolonie mit 30 besetzten Nestern am Gasthof "Zur Post".

Schwalbenwand und -haus

Diese Artenschutzmaßnahmen beinhalten zehn Ersatzhabitate an der Hausrückwand von Elektro-Dietz, eine fünf mal fünf Meter große Schwalbenwand am Rand des Friedhofes und ein Schwalbenhaus in der Nähe des Sozialpsychiatrischen Zentrums.

Außerdem wird an der Westseite des Bestandsgebäudes am Nord-Ende eine provisorische Brutwand errichtet und mit Kunstnestern versehen, um die Mehlschwalben schon vor Ort an die Kunstnester zu gewöhnen. Die Naturschützer werden die schwierigen Maßnahmen verfolgen und würden sich freuen, wenn sie erfolgreich sind.

Landschaftsprägende Bäume

Eberhard Ponader berichtete über den Stand des Projektes der Erfassung von Birnbäumen im alten Landkreis Ebern . Im ersten Jahr konnten etwa 150 der landschaftsprägenden Bäume erfasst werden. Durch Entfernung des Unterwuchses sollen im Februar noch einige Bäume freigestellt werden.

Seit vielen Jahren war vom BN die Anschaffung einer Erhitzungsanlage im Anschluss an die Apfelpresse diskutiert worden. Nun stellt die Stadt Ebern dazu einen Förderantrag bei der Baunach-Allianz. Der BN-Ortsverband hofft, dass dieser Antrag positiv beschieden wird. Damit könnte der gepresste Apfelsaft vor Ort haltbar gemacht werden.

Alexander Hippeli berichtete, dass die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt Haßberge die anstehenden Amphibienschutzmaßnahmen erlaubt habe, denn das Staatsministerium sehe die Gefährdung zahlreicher Amphibien als triftigen Grund dafür an. Bei den anstehenden Aktionen seien natürlich die Corona-Auflagen einzuhalten. Die Maßnahmen könnten bei entsprechender Witterung Anfang März mit dem Aufbau des Schutzzaunes bei Jesserndorf starten.

Die geplante Schnittmaßnahme kommunaler Obstbäume mit Eberner Bürgern in Zusammenarbeit mit dem städtischen Bauhof als Projekt des "Marktplatzes der biologischen Vielfalt " wird wegen der Corona-Situation auf das Frühjahr 2022 verschoben.

Unterstand gesucht

Wenzel Berninger wies wieder darauf hin, dass der vereinseigene kleine Ladewagen, der bei der Landschaftspflege gute Dienste erfüllt habe, immer noch im Freien stehe. Da es bisher nicht gelungen ist, einen Unterstand dafür zu erhalten, würde sich der BN über Meldungen dazu sehr freuen (per E-Mail an vorstand@Bundes-naturschutz-ebern.de oder Telefon 09531/1737 melden). red