30 Jahre lang war Hans Schnura der Vorsitzende des SC Koppenwind und leitete die Geschicke des Vereins durch zahlreiche Höhen und Tiefen, organisierte Bauprojekte und Festlichkeiten. Erst 2022, im Jahr des 50-jährigen Vereinsbestehens, legte er sein Amt in jüngere Hände und übergab die Verantwortung an ein Vorstandsteam. In Anerkennung seines außerordentlichen Engagements für den Verein wurde er jetzt zum Ehrenvorsitzenden des SC Koppenwind ernannt.

Im Rahmen einer Vereinsfeier überreichten ihm die neuen Vorsitzenden die Ehrenurkunde und würdigten seine Verdienste in dieser langen Zeit.

Sabine Weinbeer