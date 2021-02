Seit neuestem hat Ebern einen weiteren öffentlichen Schnellladestandort für Elektroautos , betrieben vom Energieunternehmen EnBW . Dieser steht am " Hagebaumarkt ", wie das Unternehmen mitteilte. Damit stehen den E-Auto-Fahrern zwei moderne Ladepunkte mit einer Leistung von bis zu 150 Kilowatt und den gängigen Anschlüssen zur Verfügung. Dort können sie, je nach Aufnahmeleistung ihres Fahrzeugs, in nur zehn Minuten Strom für 100 Kilometer Reichweite laden. Wie an allen Ladepunkten der EnBW fließt auch in Ebern 100 Prozent Ökostrom . "E-Auto-Fahrer benötigen im Alltag eine flächendeckende Ladeinfrastruktur, die ihnen die nötige Flexibilität bietet. Wir arbeiten daher konsequent am Ausbau unseres Schnellladenetzes. So können unsere Kunden sowohl in der Fläche als auch in den Städten überall und einfach laden", erklärt Timo Sillober von EnBW . Deshalb setze man bundesweit auf den konsequenten Ausbau, wie hier am Beispiel von Ebern . Die EnBW betreibt nach ihren eigenen Angaben mit mehr als 500 Standorten das größte Schnellladenetz Deutschlands. Bis Ende des Jahres soll sich diese Zahl auf 1000 verdoppeln. Seit Jahren forciert das Energieunternehmen den bundesweiten Ladeinfrastrukturausbau mit Nachdruck. Hochmoderne Schnellladestandorte bilden dabei den Schwerpunkt beim weiteren Ausbau der eigenen flächendeckenden Ladeinfrastruktur. Allein bis 2025 investiert das Unternehmen aus Baden-Württemberg, wie es am gestrigen Montag weiter mitteilte, rund 100 Millionen Euro jährlich im Bereich Elektromobilität und nimmt im Schnitt jeden Tag einen neuen Schnellladestandort in Betrieb. red