Führungswechsel beim Bezirksverband Unterfranken des Bayerischen Landkreistages: Nachdem Landrat Thomas Habermann , Landkreis Rhön-Grabfeld, am 4. Mai 2022 auf der Bayerischen Landkreisversammlung in Prien am Chiemsee zum Ersten Vizepräsidenten des Bayerischen Landkreistages gewählt worden war, stellte er sein Amt als Vorsitzender des Bezirksverbands Unterfranken zur Verfügung.

Bei ihrer Dienstbesprechung vor kurzem am Landratsamt in Bad Neustadt wählten die unterfränkischen Landrätinnen und Landräte den Landrat des Landkreises Haßberge, Wilhelm Schneider , zu ihrem neuen Sprecher. Landrat Schneider rückt damit auch in das Präsidium des Bayerischen Landkreistags auf. Die Landrätinnen und Landräte waren sich darüber einig, dass mit ihrem Kollegen Wilhelm Schneider ein erfahrener, gut vernetzter, beliebter und allgemein geschätzter Kollege damit an die Spitze des unterfränkischen Bezirksverbandes tritt.

Wilhelm Schneider dankte Landrat Thomas Habermann für seine fast zehnjährige erfolgreiche Arbeit an der Spitze des unterfränkischen Bezirksverbandes. Alle Kolleginnen und Kollegen wünschten Landrat Wilhelm Schneider für seine neue Aufgabe in nicht einfachen Zeiten viel Erfolg und alles Gute. red