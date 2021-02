Während des Lockdowns und kühlen Temperaturen fällt es schwer, an Konzerte unter freiem Himmel bei milden Temperaturen zu denken. Für Pia Praetorius stellt sich unter der gegebenen Situation die Frage, ob und wie sie in diesem Jahr zu Konzerten auf Schloss Weißenbrunn einladen kann. Vor diesem Hintergrund haben sie und ihr Mann die Entscheidung getroffen, in diesem Jahr erstmals Konzerte in ihrem Barockgarten zu veranstalten. Einziges Hindernis: die Akustik. "So schön die Atmosphäre in unserem Garten ist, der Wind trägt jedoch die Musik weg", erklärt Pia Praetorius. Was helfen könnte, wäre ein Musikpavillon.

Mit dieser Idee wandten sich die Eigentümer des Schlosses Weißenbrunn an das Architekturbüro Bergmeister/ Wolf mit Sitz in Brixen und das Akustikbüro Kahle Acoustics aus Brüssel. Die Architekten Gerd Bergmeister und Michaela Wolf haben in Zusammenarbeit mit Eckhard Kahle für Schloss Weißenbrunn einen Muschel- oder Musikpavillon entworfen, der die "Musik abstrahlt", erklärt Pia Praetorius. "Dieser Pavillon ist mehr als ein Musikpavillon. Er ist eine Art Skulptur und bildet somit einen modernen Abschluss des Barockgartens", fährt sie fort.

Klassische Musik

Für die Kirchenmusikerin stehen zunächst Konzerte mit klassischer Musik im Vordergrund, die künftig im Schlossgarten aufgeführt werden. Aber sie sieht auch die Möglichkeit für Alternativveranstaltungen wie etwa ein Open-Air-Sommerkino.

Um die Hygiene- und Abstandsregeln zu gewährleisten, die auch für Veranstaltungen unter freiem Himmel gelten, haben die Eigentümer von Schloss Weißenbrunn 100 Stühle gekauft. "Unser Schlossgarten ist groß genug, dass die Besucher mit dem notwendigen Abstand sitzen können", erklärt Praetorius.

Für die Anschaffung des Pavillons und der Stühle gab es eine Förderung durch das Konjunkturprogramm der Bundesregierung : "Neustart Kultur". Dieses Programm hat das Bundesministerium für Kultur und Medien im Sommer des vergangenen Jahres aufgelegt für pandemiebedingte Investitionen in Kultureinrichtungen zur Erhaltung und Stärkung der bundesweit bedeutenden Kulturlandschaft. "Wir freuen uns sehr, dass wir diese Förderung erhalten haben", sagt Pia Praetorius. So flossen 100 000 Euro aus dem staatlichen Konjunkturpaket in dieses kulturelle Projekt in Weißenbrunn . Wenngleich die Eigentümer noch einen beträchtlichen Teil der Kosten selbst tragen müssen. Doch Pia Praetorius freut sich, dass sie überhaupt in den Genuss der Förderung gekommen sind, und ergänzt: "Wir investieren gerne, wenn die Region davon profitiert."

Im Juli soll es dann so weit sein, dass Musik im Barockgarten von Schloss Weißenbrunn vor Publikum erklingt.