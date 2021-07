Die nächste Sitzung des Gemeinderates Burgpreppach findet am Dienstag, 27. Juli, um 19 Uhr im katholischen Pfarrsaal in Burgpreppach statt. Auf der Tagesordnung stehen Bauanträge und die Erweiterung des Kindergartens in Burgpreppach . Hier soll die Maßnahme vorgestellt werden. Ein weiterer Punkt ist die Sanierung der Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung im Bereich der Ortsdurchfahrt der Kreisstraße HAS 49 im Gemeindeteil Hohnhausen; diesbezüglich geht es um einen Antrag auf Information zu den Straßenbaumaßnahmen Richtung Kastanienplatz und Königsberg sowie im Bereich des Umspannwerks. Des Weiteren befassen sich die Räte mit der Beschaffung von Luftreinigungsgeräten für die Grundschule. red