Anfang des Jahres rief Stefan Rambacher aus Zell zu einer großen Sammelaktion auf. Sein Ziel : Mindestens fünf Tonnen Kronkorken und Aluschraubverschlüsse zu sammeln. Den Erlös aus dem Verkauf der Flaschendeckel spendet Rambacher an die Elterninitiative Regenbogen für leukämie- und tumorkranke Kinder in Würzburg. Hintergrund dieser Aktion war die Erkrankung der Tochter Rambachers. Die Aktion „Kronkorkensammlung Station Regenbogen“ ist ein voller Erfolg. Es gibt aktuell bayernweit bereits über 90 Kornkorken-Annahmestellen. Weitere Informationen zu der Aktion gibt’s per Mail an @Kronkorkensammlung.station.regenbogen und auf Instagram unter @spende_fuer_regenbogen. Neben den Verkaufserlösen freut sich Rambacher auch über Geldspenden, die direkt an die Elterninitiative Regenbogen für leukämie- und tumorkranke Kinder Würzburg weitergeleitet werden. Um die Aktion zu unterstützen, stellt das Bündnis für Familien und Senioren ab sofort die Pfandbox im Edeka-Karais in Knetzgau bis Ende dieses Jahres zur Verfügung. red