Barbara Gemeinhardt ist der „ Motor “ für die Eberner Musiktage . Diese wurden 2016 ins Leben gerufen. Von ihr konnte der Konzertmeister der Bamberger Symphoniker , Peter Rosenberg, gewonnen werden. „Ihm war es ein Anliegen, die Kammermusik abseits der großen Musiksäle zu fördern und jungen Musikerinnen und Musikern eine Plattform zu bieten, öffentlich vor Publikum zu spielen“, sagte Bürgermeister Jürgen Hennemann bei einer Würdigung der Konzertreihe, die regelmäßig Vertonungen von Werken des zeitweise in Ebern aufgewachsenen Dichters Friedrich Rückert in den Mittelpunkt stellt.

Das Rückert-Ensemble gastiert unter seiner künstlerischen Leitung in der Stadtpfarrkirche St. Laurentius. Die Akustik in dem großen Kirchenraum begeistert die Musikerinnen und Musiker Jahr für Jahr und dank großzügiger Sponsoren sind ebenfalls jedes Jahr renommierte Solistinnen und Solisten in Ebern zu Gast.

„Barbara Gemeinhardt ist eine begeisterte Mitstreiterin für die Planung und Organisation der Musiktage . Ohne sie gäbe es sie nicht, wofür wir ihr herzlichen Dank sagen und unsere Anerkennung aussprechen“, so Hennemann. hw