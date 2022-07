Kurz vor den großen Ferien ist im Schulleben jeweils Platz für einen „sozialen Tag“, an dem die Jugendlichen nicht die Schulbank drücken, sondern in unterschiedliche Betriebe gehen und „bezahlte Arbeit“ leisten. An der Dr.-Ernst-Schmidt-Realschule in Ebern fand diese pädagogisch-soziale Aktion bereits zum siebten Mal statt. Die Schüler haben dabei stattliche 13.000 Euro erarbeitet, die laut Schulleitung an die Organisation „Schüler Helfen Leben“ gehen werden.

Jeder Schüler hatte einen Betrieb oder eine Privatperson gefunden, um dort gegen eine Spende einen Tag lang für die gute Sache zu wuseln. Sie halfen in Gemeindeverwaltungen, werkelten beim Bauhof und Werkstätten, halfen in Kitas, Praxen und Seniorenheimen oder befüllten beispielsweise Regale im Dorfladen. Der gemeinnützige Verein „Schüler Helfen Leben“ wurde 1992 gegründet und handelt nach dem Prinzip „von Jugendlichen für Jugendliche“. Aktuell werden laut Lehrer Ulrich Offenwange 17 Kooperationsprojekte im Balkan und Jordanien unterstützt, die sich der Inklusion, Jugendarbeit und Flüchtlingshilfe verschrieben haben. „Doch auch unsere Schüler haben profitiert“, so Offenwange, schließlich ermögliche es der soziale Tag, ganz ohne Druck erste Einblicke in die Berufswelt zu erlangen. Für viele eine willkommene Abwechslung zum Schulalltag. eki