Der Gemeinderat Rauhenebrach hält am Dienstag, 16. November, um 19.30 Uhr in der Grundschule Untersteinbach eine Sitzung. Nach den Informationen über den Kanalkataster geht es um Bauanträge sowie um die Entwurfsplanung für die Bauleitplanung Mühlleite II. Ferner soll das Angebot der Trinkwasseruntersuchungen an das Labor Graser in Schonungen übertragen werden. Weiterhin geht es um das Beitragsrecht (Geschossflächen bei mehreren Gebäudeteilen). Der Antrag auf Übernahme des kommunalen Anteils für den Kindergartenbeitrag, die Widmung eines Parkplatzes in Untersteinbach sowie die Anschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF) für die Feuerwehr Koppenwind sind weitere Punkte. Eine nichtöffentliche Sitzung schließt sich an. red