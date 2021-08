15 Kinder haben es anlässlich des Ferienprogramms der Gemeinde Rentweinsdorf schon mal ausprobiert: Am Dienstag trafen sich die Schülerinnen und Schüler mit den Jugendbeauftragten Matthias Kropp und Franziska Schmittlutz auf dem Pausenhof der Grundschule Rentweinsdorf , um das Minigolf-Set der Gemeinde einzuweihen. Nach einer Einweisung in die einzelnen Stationen durch Matthias Kropp spielten die Kinder in Teams oder einzeln an den zehn Stationen und hatten bei den zwei Durchgängen sichtlich Spaß. Vor allem die Station „Looping“ kam bei allen gut an. Bürgermeister Steffen Kropp schaute vorbei und hatte eine kalte Überraschung: Speiseeis. Am Ende bekam jedes Kind noch ein kleines Geschenk mit dem Wappen der Gemeinde Rentweinsdorf überreicht.

Das Minigolf-Set, bestehend aus zehn Stationen und zehn Schlägern inklusive Golfbällen, kann fast überall und rasch aufgebaut werden und ist ab sofort gegen eine Leihgebühr in Höhe von 10 Euro beim Jugendbeauftragten Matthias Kropp erhältlich. Das eingenommene Geld soll für die Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde verwendet werden, damit Kindergeburtstage, Garten- oder Vereinsfeste in Zukunft noch attraktiver werden. red