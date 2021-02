Da in der Gemeindeverwaltung in Rauhenebrach mittlerweile vier Mitarbeiter positiv auf Corona getestet wurden, hat sich die Gemeinde in Absprache mit dem Gesundheitsamt dazu entschlossen, den Rathausbetrieb auf das absolute Minimum herunterzufahren. Deshalb wird das Rathaus in Untersteinbach kommende Woche geschlossen. Die telefonische Erreichbarkeit ist laut Gemeindeangaben durch eine Notbesetzung gewährleistet. sw