Bei der Hauptversammlung der Kameraden- und Reservistenvereinigung Unterpreppach und Umgebung wurde der Vorstand neu gewählt. Der bisherige Vorsitzende Michael Bezdeka übergab die Führung des Vereins an Rainer Kaffer, der seinem Vorgänger für dessen vorbildlichen und langjährigen Einsatz dankte.

Michael Bezdeka war seit 1993 Kassier, dann seit 1997 Reservistensprecher. 2009 wurde er zum Vorsitzenden gewählt und hatte dieses Amt bis 2021 inne. Unter seiner Führung hat der Verein viele Veranstaltungen, Vereinsausflüge oder Feste organisiert und sich alljährlich an der Unterpreppacher Kirchweih beteiligt. Außerdem haben die Reservisten an etlichen Wettkämpfen teilgenommen. Im vergangenen Jahr sei das ganz anders gewesen, Treffen und Sitzungen seien kaum möglich gewesen, erinnerte Bezdeka an das erste Corona-Jahr.

Im Vorstand sind weiterhin: stellvertretender Vorsitzender Gerald Karl, Kassenwart Berthold Barth, Schriftführer Elmar Barth, Reservistensprecher Tobias Bezdeka, Beisitzer und Fahnenträger Willi Stöhr sowie Beisitzer Paul Büttner und Michael Bezdeka.

Die Hauptversammlung war auch Anlass, verdiente Personen zu ehren. Eine Auszeichnung erhielten Jürgen Kern für 20 Jahre Vereinszugehörigkeit, Eduard Reif, Albin Welsch und Berthold Barth für 30 Jahre Zugehörigkeit, Willi Stöhr, Walter Schmidt und Herbert Peschke für 40 Jahre und Alfred Heinemann für 50 Jahre. red