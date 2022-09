Am Sonntag kurz nach Mitternacht widersetzte sich ein Radfahrer einer Verkehrskontrolle durch Beamte der Haßfurter Polizei , wobei zwei Polizeibeamte Schürfwunden erlitten.

Zu dem tätlichen Angriff kam es laut Mitteilung der Polizeiinspektion in der Kreisstadt, als ein 36-jähriger Fahrradfahrer im Bereich „Am Dornbusch“ in Haßfurt einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, da er mit einem unbeleuchteten Fahrrad in der Dunkelheit unterwegs war.

Die Flucht ergriffen

Beim Erblicken des Dienstfahrzeuges entledigte sich der Zweiradfahrer plötzlich diverser Gegenstände, indem er diese in ein angrenzendes Gartengrundstück warf. In der Folge trat der Mann in die Pedale und ergriff die Flucht vor der Polizei . Nach kurzer Verfolgungsfahrt konnte der Verkehrsteilnehmer durch die Beamten gestellt werden. Bei der anschließenden Kontrolle räumte der Mann ein, eine kleine Menge Haschisch weggeworfen zu haben.

Beim Absuchen der betroffenen Stelle konnten neben dem weggeworfenen Haschisch noch weitere Betäubungsmittel aufgefunden werden. Über diesen Fund zeigte sich der Zweiradfahrer derart erbost, dass er die Polizeibeamten angriff, um ihnen die aufgefundenen Betäubungsmittel zu entreißen. Auf Grund des Angriffes versuchten die Polizisten, den 36-Jährigen zu Boden zu bringen, um ihn festzunehmen. Hierbei versuchte der Mann, einem Polizeibeamten in die Hand zu beißen.

Nach kurzem Gerangel konnte der Mann abgeführt und zur Polizeidienststelle gebracht werden. Die beiden leicht verletzten Beamten konnten im Anschluss ihren Dienst fortsetzen.

Den Vorfall haben zwei Passanten beobachtet, welche sich den Angaben zufolge jedoch vor Feststellung der Personalien von der Tatörtlichkeit entfernt hatten. Daher bittet die Polizeiinspektion Haßfurt die Passanten und weitere Zeugen der Tat, sich bei der Polizei in Haßfurt unter der Rufnummer 09521/972-0 zu melden.

Mehrere Vergehen

Gegen den 36-jährigen Mann werden nun mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, eingeleitet. red