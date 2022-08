In der Pfarreiengemeinschaft Haßfurt finden im Zeitraum von Sonntag, 28. August, bis Freitag, 2. September, wieder „Quellentage in Gottes freier Natur“ unter dem Leitthema „Meinen Frieden gebe ich Euch“ statt. Die Tagestouren sind jeweils Rundwege und beginnen täglich um 7.30 Uhr. Ende der Tagestouren ist etwa jeweils um 17 Uhr. Die Wegstrecken sind wie folgt: am Sonntag, 28. August: 7.30 Uhr Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche – Wülflingen – Sailershausen – Rednershof – Wässernachtal; am Montag, 29. August: Beginn am FC-Parkplatz in Haßfurt – 9.30 Uhr Kirche Wonfurt – 12.15 Uhr Gottesdienst Sportplatz Steinsfeld – Mariaburghausen; am Dienstag, 30. August: 7.30 Uhr Beginn Ritterkapelle Haßfurt – Sylbach – 9.45 Uhr Gottesdienst Unterhohenried – Prappach – Augsfeld; am Mittwoch, 31. August: 7.30 Uhr Gottesdienst Thundorf – Weichtungen – Poppenlauer – Thundorf; am Donnerstag, 1. September: 7.30 Uhr Beginn Parkplatz Gries – Bereich Wülflingen – Obertheres – 11.30 Uhr Gottesdienst im Ruheforst – Richtung Buch – Wülflingen; am Freitag, 2. September: 7.30 Uhr Beginn Ritterkapelle Haßfurt – Richtung Krum – 13 Uhr Gottesdienst Freialtar Zeiler Käpelle – Augsfeld – 17.30 Uhr Abschluss Ritterkapelle Haßfurt . red