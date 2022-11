Die Schaeffler-FAG-Stiftung hat Gymnasien in Haßfurt und Kitzingen mit dem Innovation Award 2021 für schulische Förderung ausgezeichnet. Das geht aus einer Pressemitteilung von Schaeffler hervor. Mit dem Preis in Höhe von 1500 Euro werden Schulen unterstützt, die sich im besonderen Maße dafür einsetzen, bei jungen Menschen Begeisterung für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (Mint-Fächer) zu wecken.

Astrid von Marklowski und Leander Hoffmann vom Regiomontanus-Gymnasiums in Haßfurt haben in dem von der Schaeffler-FAG-Stiftung ausgezeichneten Projekt einen Logistik-Roboter gebaut. Das Fahrzeug lässt sich aus dem Stand in alle Richtungen bewegen und auf der Stelle drehen und wenden. Darüber hinaus kann der Roboter autonom unterwegs sein, indem er einer vorgezeichneten Linie folgen kann.

Plattform Arduino

Neben der Herstellung der Bauteile – unter anderem mit einem 3D-Drucker – stand die Programmierung des Vehikels im Fokus. Die Jugendlichen nutzten hierfür die quelloffene Plattform Arduino, um einen Raspberry Pi-Einplatinencomputer zu programmieren. Dieser verarbeitet die Signale mehrerer Infrarotsensoren und steuert die Aktivität der vier Schrittmotoren. red