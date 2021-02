Einen Verkehrs- und Drogensünder stoppte die Polizei in Eltmann . Der 39 Jahre alte Mann war erneut ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Rauschgift mit einem Mercedes unterwegs, wie die Polizei in Haßfurt am Sonntag mitteilte.

Gegen 15 Uhr am Samstag wollte die Polizei in Eltmann den 39-Jährigen kontrollieren. Der Mercedes-Fahrer war ei-nem aufmerksamen Beamten wegen zurückliegender Strafverfahren bereits bekannt.

Fluchtversuch aufgegeben

Als der 39-Jährige die Absicht der Polizeistreife erkannte, versuchte er, sich der Kontrolle zu entziehen. Hierzu bog er mehrfach ruckartig und kurzfristig in der Hoffnung ab, den Streifenwagen abzuschütteln. Er erkannte allerdings bald die Untauglichkeit seines Fluchtversuchs und blieb laut Polizeiangaben stehen.

Bei der Kontrolle räumte er ohne Umschweife ein, was der Polizei schon bekannt war: Er ist seit Jahren nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis. Diese wurde ihm aufgrund seines regelmäßigen Konsums von Betäubungsmitteln entzogen.

Noch immer kann er jedoch die Finger nicht von den Drogen lassen. Der 39-Jährige gab einen unmittelbar zurückliegenden Konsum zu.

Die Polizei unterband die Weiterfahrt, stellte die Autoschlüssel sicher und veranlasste eine Blutprobe. red