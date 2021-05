Die Katholische Betriebsseelsorge und die Katholische Arbeitnehmerbewegung informieren darüber, dass der Pflegeparcours nicht am 26. Mai abgebaut wurde, sondern bis zum 7. Juni am Trimm-dich-Pfad in Ebern aufgebaut bleibt.

Betriebsseelsorger Rudi Reinhart begleitete die Mitarbeiterinnen in der Pflege Elke Steinert und Annette Hauck auf dem Weg. Beide waren – trotz des Regens – begeistert von den Impulsen und den Gesprächen auf dem Weg.

Ein Überraschungspäckchen

Pflegende sind in diesen Tagen eingeladen, sich eine Stunde zu gönnen, um sich mit Impulsen, Achtsamkeitsübungen und Geschichten zu stärken. Dafür gibt es im Eine-Welt-Laden in Ebern ein Überraschungspäckchen, das sie während der Öffnungszeiten dort abholen können. Damit das Päckchen bereitgestellt werden kann, melden sich Interessierte per E-Mail an rudi.reinhart@bistum-wuerzburg.de oder über die Rufnummer 0152/26211111 an. Wenn ein Gesprächspartner gewünscht wird, steht Rudi Reinhart zur Verfügung. Im Bereich Haßfurt wird dieser Parcours im Juli noch einmal zur Verfügung stehen. Zu einem Besuch eingeladen sind Pflegende in Altenheimen , Krankenhäusern und Angehörige zu Hause. red