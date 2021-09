400 Quadratmeter Blühwiese sollen im nächsten Jahr am Lärchenweg in Eltmann nicht nur Insekten, sondern auch die Anwohner erfreuen. Der Bauausschuss des Stadtrates nahm die Anregung für eine einfache Umgestaltung einer städtischen Brachfläche gerne auf.

Der Lärchenweg bildet an seinem Ende eine Ringstraße, in deren Mitte sich der Spielplatz des Baugebiets „Am Hahn“ befindet. Wie Tortenstücke liegen auf der anderen Straßenseite die Baugrundstücke . Dazwischen erstreckt sich eine rund 400 Quadratmeter große Fläche in städtischem Eigentum, die im Bebauungsplan als Grünfläche ausgewiesen ist, aber nie wirklich angelegt wurde.

Ein Anlieger machte daher jetzt den Vorschlag, auf diese Fläche eine Blühwiese anzusäen, mit der Begründung, dass das kaum Aufwand produzieren würde, aber ein schönerer Anblick wäre als bisher. Dieser Auffassung schloss sich auch der Bauausschuss bei einer kurzen Ortseinsicht an.

Die Stadt bemüht sich ohnehin seit Jahren, städtische Grünflächen möglichst pflegearm, trockenheitsresistent und dennoch artenreich zu gestalten.