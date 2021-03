Zehn Jahre wirkte Pfarrer Hans-Christian Neiber in der evangelischen Kirchengemeinde Zeil mit Sand. Am Samstag wurde er bei einem Gottesdienst unter Einhaltung der Corona-Auflagen im Rudolf-Winkler-Haus in Zeil verabschiedet. Neben Vertretern der eigenen Konfession waren auch Geistliche der katholischen Kirche anwesend, ganz nach dem ökumenischen Gedanken, der ausgiebig in der Fachwerkstadt am Main gelebt wird.

Nahe am Menschen

Nach einer eindrucksvollen Predigt von Neiber entpflichtete Dekan Jürgen Blechschmidt den beliebten Pfarrer von seinen Aufgaben. Hoch geschätzt im Dekanat Rügheim und sehr nahe am Menschen habe Neiber seine Aufgaben engagiert und theologisch durchdacht wahrgenommen, oft auch mit einem Augenzwinkern, lobte Blechschmidt.

"Die Spuren, die Sie hinterlassen, haben sich fest in das Gemeindeleben eingeprägt. Sie haben unserem Landkreis gutgetan", sagte der Landrat Wilhelm Schneider . Besonders dankte Schneider für die unkomplizierte Bereitschaft, im Jahr 2016 das ehemalige Mesnerhaus für die Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung zu stellen: "Mit Ihrem Einsatz haben Sie, lieber Pfarrer Neiber, einen wertvollen Beitrag bei deren Aufnahme und zur Integration unserer Neuzugewanderten geleistet."

Großartige Unterstützung

"Wir haben nie über Ökumene geredet, wir haben sie immer gelebt", betonte Bürgermeister Thomas Stadelmann , der sich gerne an viele gemeinsame Begegnungen erinnerte. Ohne Probleme sei es möglich gewesen, den Neujahrsempfang mit einem gemeinsamen Gottesdienst beider Konfessionen auf die Beine zu stellen. Auch der Neubau und die Erweiterung der Kindertagesstätte am Söhrlein seien fest mit dem Namen Hans-Christian Neiber verbunden, habe er doch die Maßnahmen großartig unterstützt und als Verantwortlicher mitgetragen, erklärte Thomas Stadelmann .

Als Vertreter des "kleinen Außenpostens" mit einem Anteil von 8,5 Prozent der Gläubigen dankte Sands Bürgermeister Bernhard Ruß Pfarrer Neiber für sein Wirken. Mit niederbayerischer Gelassenheit, überzeugenden Argumenten, einem rustikalen Outfit und einem markanten Hut habe er auch in der Korbmachergemeinde ganze Arbeit geleistet.

"So viel tolle Ökumene"

"Mit dir ist alles möglich", erinnerte der katholische Pfarrer Michael Erhart an "so viel tolle Ökumene". Besonders in Erinnerung ist dem katholischen Geistlichen eine gemeinsame Pfingstandacht in Sand mit Pfarrer Neiber geblieben, die sogar eine Marienandacht war.

Yvonne Rosatti und Ulrich Dölker als Vertrauensleute des Kirchenvorstandes zeigten die Meilensteine in Neibers zehnjähriger Geschichte in Zeil auf: "Mit ihm ist das Ehrenamt zur Herzensangelegenheit geworden."

Mit der Gitarre

Sehr herzlich ging es immer einmal im Monat in der Kindertagesstätte zu, wenn Hans-Christian Neiber mit seiner Gitarre zu Besuch kam und den Jüngsten kindgerecht die Inhalte der Bibel näherbrachte. Im Namen der verhinderten Leiterin Susanne Schmid präsentierte Anita Reichardt ein Video, in dem die Kindergartenkinder in Reimform Abschied von Pfarrer Neiber nahmen.

Der neue Wirkungskreis von Hans-Christian Neiber wird zukünftig die Pfarrei Sankt Veith in Wunsiedel sein. Seine Frau Astrid machte aber Hoffnung, dass sie im Rentenalter wieder zurück in die Maingegend kommen könnten: "Irgendwo zwischen Oberhaid und Zeil werden wir uns wohl zur Ruhe setzen", sagte die gebürtige Oberhaiderin.

Claudia Winterstein hilft aus

Bis die Stelle in Zeil neu besetzt werden kann, die derzeit ausgeschrieben ist, wird Pfarrerin Claudia Winterstein aus Hellingen die Vakanz übernehmen.