Die Eberner Pfarrei Sankt Laurentius macht darauf aufmerksam, dass der Video-Impuls für dieses Wochenende den heiligen Josef zum Thema hat. Heute, am 19. März, ist sein Gedenktag. Wie bedeutend dieser Heilige für die katholische Kirche ist, zeigt sich auch darin, dass dieser Tag früher sogar Feiertag war. Ein Video mit einigen Gedanken von Pfarrer Pater Rudolf Theiler zu diesem besonderen Tag kann auf dem Videokanal Youtube angesehen werden (zu finden über die Internetseite der Pfarreiengemeinschaft un-ter www.pg-ebern.de oder bei Youtube , " Ebern Josef" eingeben). Die Aufnahmen wurden laut Pfarrei in der schönen Kirche von Neuses am Raueneck gemacht. Die Fürbitten spricht unter anderem der Mesner dieser Kirche , Josef Markert. Zu hören sind außerdem Kompositionen von Joseph Haydn und Josef Rheinberger. red