Die katholische Pfarrei Sankt Maria-Magdalena Ebelsbach richtet einen Hilferuf der besonderen Art an ihre Pfarreimitglieder. Die traditionelle Osterkrone am Ebelsbach kann, wie sie mitteilte, aufgrund der gültigen Kontaktbeschränkungen in diesem Jahr nicht von der Ortsgruppe Ebelsbach der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) gestaltet werden. Gerade weil die Infektionslage wiederholt kein "normales" Osterfest zulässt, ist es laut Pfarrgemeinde umso wichtiger, dieses deutlich sichtbare Zeichen des Lebens und der Hoffnung im Zentrum des alten Dorfes zu gestalten. Alle Pfarreimitglieder werden gebeten, die von Familie Förtsch wunderbar vorbereitete und aufgestellte Osterkrone mit bunten Eiern, Ostergrüßen und Gebeten zu schmücken. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Die ersten Eier wurden bereits angehängt. Auch der katholische Kindergarten beteiligt sich mit einer Bastelaktion. red