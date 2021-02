Der ökumenische Verein "Bibelwelten" erinnert daran, dass der Lego-Ostergarten in Haßfurt noch bis zum 3. März (Mittwoch) zu erleben ist. Zu den sieben Stationen, die über die Stadt verteilt sind, gibt es die jeweiligen Bibeltexte und Impulse, die zum Vertiefen der Szenen anregen, über einen QR-Code. Für Kinder wurde außerdem ein Quiz erstellt; der Bogen hierzu liegt an der ersten Station am Bibelturm in einem Kasten (oder kann im Internet über www.bibelwelten.de ausgedruckt werden) und wird ausgefüllt an der letzten Station am katholischen Pfarrheim eingeworfen. Zu gewinnen sind Eintrittskarten für den Ostergarten 2022, der dann hoffentlich wieder in der gewohnten Form im Bibelturm (Unterer Turm) stattfinden kann.

Durch die Stadt

Die Stationen stehen hier in Schaufenstern : 1. Einzug in Jerusalem, Unterer Turm; 2. Das letzte Abendmahl , Brückenstraße (neben dem Kunsthaus);

3. Garten Gethsemane, Rummelsberger Diakonie in der Hauptstraße; 4. Verrat des Petrus und Verhör des Pilatus, evangelisches Gemeindehaus; 5. Kreuzigung, Dokumentationszentrum/Ritterkapelle; 6. Grablegung, Weltladen in der Lucengasse; 7. Auferstehung, katholisches Pfarrheim. sw