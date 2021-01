Im Zeitraum vom vergangenen Samstag bis Sonntag wurde durch Unbekannte am Ortseingang von Hochstadt (von Burgstall kommend) das Ortsschild entwendet. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei-Inspektion Lichtenfels, Telefonnummer 09571/95200, in Verbindung zu setzen. pol