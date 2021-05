Die Gemeinde Knetzgau informiert am Donnerstag, 20. Mai, ihre Bürger

in einer Online-Veranstaltung über aktuelle Gemeindethemen. Vor allem das geplante Baugebiet „Höret II“ und das weitere Vorgehen bei der Ausweisung von Gebieten für Photovoltaikanlagen will Bürgermeister Stefan Paulus vorstellen. An der Online-Sitzung nimmt auch das Planungsbüro Baur-Consult teil und erläutert die geänderten Pläne zum neuen Baugebiet . Der Beginn der Informationsveranstaltung ist um 18 Uhr. Die Einwahl erfolgt über die Homepage der Gemeinde Knetzgau unter der Adresse www.knetzgau.de. red