Die Eberner Kirchengemeinden laden am Sonntag, 20. März, zu einem ökumenischen Friedensgebet in die St. Laurentiuskirche ein. Der Krieg in der Ukraine hat alle tief betroffen gemacht. In dem Friedensgebet wollen die Teilnehmer diese Betroffenheit vor Gott bringen und für die Menschen im Kriegsgebiet sowie für den Frieden in Europa beten, heißt es in der Ankündigung der Kirchengemeinden. Beginn ist um 18 Uhr. red