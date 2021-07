Die Kirchengemeinden Ebern laden für Freitag, 30. Juli, um 19 Uhr zu einem ökumenischen Bikergottesdienst am Wohnmobilstellplatz in Ebern ein. Das aktuelle Motto „Neustart“ wird von Pater Rudolf Theiler und den beiden Pfarrern Gerhard Göller und Bernd Grosser in einer Dialog-Predigt umgesetzt. Für die musikalische Begleitung sorgt die Kirchenband „Unterwegs“. Es gibt Getränke und Bratwurst „to go“. Die Corona-Hygiene-Regeln müssen bei dem Gottesdienst beachtet werden. red