Am Sonntag, 27. November (1. Advent ), um 18 Uhr laden die Königsberger Kirchengemeinden zu einem ökumenischen Gottesdienst in die Marienkirche ein. In dem nur von Kerzen erleuchteten gotischen Kirchenbau erklingen adventliche Lieder und Weisen des Posaunenchors unter der Leitung von Wolfgang Fischer und des Königsberger Chors unter der Leitung von Rotraut Arnold. Die Liturgie folgt einer anglikanischen Ordnung mit biblischen Texten der Verheißung und Erwartung und ist seit vielen Jahren in Königsberg ein stimmungsvoller Start in die Adventszeit . red