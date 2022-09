Die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Baunach hat nach umfangreichen Vorbereitungen für die Verwaltung und alle vier Mitgliedsgemeinden fünf Bürgerinformationsportale installiert. Es gehe dabei um Transparenz und Bürgernähe.

Interessierte Bürger können sich dort fortan den Angaben der VG zufolge online und tagesaktuell über die Gremienarbeit informieren.

Einmal im Monat tagen der Stadt- oder Gemeinderat, um die wesentlichen Belange der Gemeinde zu beraten. Daneben finden regelmäßig zahlreiche Ausschusssitzungen statt. „Glücklicherweise zeigen bei uns viele Bürger Interesse an den kommunalen Belangen“, so Gemeinschaftsvorsitzender Tobias Roppelt, „natürlich sollen sie auch unkompliziert Einblick in die Arbeit ihrer demokratisch gewählten Vertretung bekommen“.

Mit den Vorschriften des Datenschutzes auf der einen und dem Informationsanspruch der Bevölkerung auf der anderen Seite sei dies kein leichtes Unterfangen. Mit den neuen Bürgerinformationsportalen sind nun die Weichen für eine bequeme und moderne Bürgerinformation gestellt. Das Portal ist jeweils auf der Internetseite der Gemeinde unter Rathaus & Verwaltung/Organe (Stadtrat bzw. Gemeinderat)/Bürgerinformationsportal zu finden. red