Mit großer Freude nahmen dieser Tage Schulleiterin Antje Schorn und ihr Stellvertreter Sven Steger mehrere Kohlendioxid-Messgeräte für ihren Einsatz im Unterricht an der Knetzgauer Dreiberg-Schule entgegen. Die Geräte wurden von mehreren Gemeinderäten aus verschiedenen Fraktionen des Knetzgauer Gemeinderates von ihrem Sitzungsgeld gespendet, wie die Spender mitteilten. Auch der Knetzgauer Unternehmer Jochen Ambros beteiligte sich an der Spendenaktion, bei der bis dato Geräte in einem Gesamtwert von knapp 1000 Euro für die Schule angeschafft werden konnten.

Die Schule verfügt zwar über eine hochwertige Lüftungsanlage, allerdings ist diese nur zentral steuer- und auslesbar. Die gespendeten Messgeräte zeigen nun direkt im jeweiligen Klassenraum die Kohlendioxid-Luftwerte an und helfen so den Lehrkräften dabei, zielgerichtet genau dann zu lüften, wenn der vom Ministerium vorgegebene Kohlendioxid-Wert erreicht ist.

Wichtige Hilfestellung

Die zusätzlichen Messgeräte , die sich viele Lehrkräfte und auch Eltern schon seit längerem gewünscht hatten, sind im Unterrichtsalltag eine wichtige Hilfestellung, um zu verhindern, dass die Schüler unnötig im Kalten sitzen, denn die Vorgaben des Kultusministeriums in München zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sind klar: "Wenn die Kohlendioxid-Luftmesswerte nicht direkt im Klassenzimmer abgelesen werden können, muss verbindlich alle 20 Minuten für fünf Minuten gelüftet werden", berichtet Barbara Ullrich, eine der Spenderinnen aus dem Knetzgauer Gemeinderat und selbst Lehrerin .

Wenn strikt alle 20 Minuten gelüftet werden müsse, dann führe das bei den kühlen Außentemperaturen natürlich dazu, dass es in den Klassenzimmern schnell sehr kalt wird und das Erkältungsrisiko steigt. "Selbst im Sommer ist es nicht sinnvoll, wenn den ganzen Tag das Fenster geöffnet sein muss", erklärt Ullrich weiter.

Mehr Sicherheit

"Mit der jetzigen Kombination aus zentraler Lüftungsanlage und Kohlendioxid-Messgerät zum Auslesen im Klassenraum kann die Luftqualität von den Lehrkräften am besten überprüft werden", unterstreicht die Unterstützerin und Gemeinderätin Nina Köberich aus Westheim, die selber an einer Realschule arbeitet. Gerade bei steigenden Inzidenzwerten im Landkreis und der Tatsache, dass derzeit an der Grundschule wieder alle Schüler gleichzeitig Unterricht haben, sei jede Maßnahme sinnvoll, um den Schulbetrieb so sicher wie nur irgendwie möglich zu gestalten. Das bestätigt die Schulleiterin Antje Schorn: "Im Endeffekt ist das ja auch eine Schutzmaßnahme für die Kinder und ihre Familien ."

Für alle Klassenzimmer reichen die gespendeten Geräte allerdings noch nicht aus. In sechs weiteren Unterrichtsräumen wären sie noch vonnöten. Die Gemeinderäte Benjamin Schraven und Peter Werner, die zu den Spendern zählen, würden sich über eine weitere Unterstützung der Aktion freuen. red