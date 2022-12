Sie hat einen festen Händedruck. Und das signalisiert unbewusst sofort: Die kann anpacken. Und das muss sie auch. Schließlich ist Dr. Amelie Wiest Tierärztin , und dabei unterstützt sie ihren Vater Dr. Peter Wiest bei der Behandlung von Großtieren. Das tut sie schon seit vier Jahren.

Zum 1. Januar 2023 ist es nun so weit: Sie übernimmt die Tierarztpraxis im Lerchenweg in Pfarrweisach komplett mit zwei weiteren Tierärzten und zwei tiermedizinischen Fachangestellten. Peter Wiest hat vor 37 Jahren – zum 1. April 1985 – die Praxis und das Einzugsgebiet von Dr. Kob übernommen und ausgebaut. Wiest, ein gebürtiger Schwabe, war neu in der Region und ohne seine Frau Christine, so sagt er, hätte er das nicht stemmen können; vor allem die Verwaltungsarbeiten habe sie komplett übernommen.

Tochter Amelie hat sich als neue Inhaberin der Tierarztpraxis hehre Ziele gesetzt. So will sie die Betreuung der Großtiere in der Landwirtschaft „auf alle Fälle“ beibehalten und daneben die Behandlung von Kleintieren, wie Katze, Hund, Hasen, Meerschweinchen ausbauen. Dazu strebt die 33-Jährige die Investitionen eines digitalen Röntgengerätes und eines hauseigenen Labors an. Im Labor, so sagt sie, könne an Ort und Stelle eine Blutuntersuchung durchgeführt werden. Man müsse die Blutproben nicht an ein externes Labor liefern, wodurch man in der Woche einen Tag verliere, „und am Wochenende läuft überhaupt nix“. Einen Schwerpunkt will sie im Bereich der Diagnostik auf die Zahnmedizin bei Kleintieren legen. Auch den Bereich der alternativen Behandlungsmethoden, der Homöopathie, will sie stärker ausbauen. Ihr Vater hat diesen Weg schon vor vier Jahren bei Rindern eingeschlagen. Amelie Wiest schloss ihr Studium der Tiermedizin 2016 ab und ging anschließend in die Schweiz an die Uniklinik Zürich. Dort sammelte sie große Erfahrungen in der Rindermedizin. Wäre die Praxis in Pfarrweisach nicht gewesen, wäre sie in der Schweiz geblieben, gibt sie unumwunden zu. Doch dann zeigt sie sich stolz: „Wir sind ein richtiger Familienbetrieb.“ Denn neben ihrem Vater unterstütze sie ihr Mann Benjamin „an allen Ecken und Enden“. Simon Albrecht