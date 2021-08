Irmi und Michael Markert haben am vergangenen Samstag zur blauen Stunde zum Besuch in ihren Hausgarten in Stettfeld eingeladen. Der laue Sommerabend war ideal dazu geeignet, den Backofen anzuschüren und die Gäste mit kulinarischen Schmankerln zu versorgen. Zahlreiche Gäste genossen bei Kerzenlicht den stimmungsvoll in Szene gesetzten Naturgarten . Das Gartennetzwerk Gartenparadiese Haßberge lädt in den nächsten Wochen zu weiteren „Spaziergängen zur Blauen Stunde“ ein. Notwendig ist hierbei die Anmeldung beim jeweiligen Gartenbesitzer unter https://gartenparadiese-hassberge.com/offene-garten-2021-anmeldung-august/, teilt das Landratsamt mit. Beginn ist jeweils 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Die Corona-Vorschriften sind einzuhalten. Foto: Reinhard Schneider