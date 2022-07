Ausbildung An der Heinrich-Thein-Berufsschule in Haßfurt soll auch der Fachbereich Nkw (Nutzkraftwagen-Lkw) aus verschiedenen Bauteilen nun im Bauteil F an der Goethestraße zusammengeführt werden. Im F-Gebäude sollen die Fachbereiche Kfz-Technik und Fleischer integriert werden, so Ralf Röckelein-Sarré. Kosten soll das knapp 600 000 Euro.

Vorfinanzierung Der Kreistag genehmigte auch, im Asylbereich Aufwendungen in Höhe von zwei Millionen für den Freistaat Bayern vorzustrecken.

Verabschiedung Geschäftsleiter Horst Hofmann wurde in den Ruhestand verabschiedet. „Horst Hofmann war 25 Jahre für den Landkreis Haßberge tätig und damit geht eine Ära zu Ende. Er war für uns ein wichtiger und geschätzter Mann der Verwaltung, der viel Sachverstand, Kompetenz und Wissen einbrachte. Du warst ein fester Bestandteil der Führungsebene und hast Akzente gesetzt“, würdigte Landrat Wilhelm Schneider . Hofmanns

berufliche Werdegang für den gehobenen Dienst begann 1972 beim Landratsamt Schweinfurt. 1993 wurde er persönlicher Referent des Landrats und Leiter der Hauptverwaltung. gg