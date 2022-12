Bei der Weihnachtsfeier der Sportfreunde Unterpreppach wurde Lob und Dank an viele Helfer ausgesprochen. Der Nikolaus kam und der Erlös der Versteigerung am Ende kommt den Sportfreunden zugute. Zweiter Vorsitzender Gerald Oppelt betonte: „Zusammenhalt, Gemeinschaft und Toleranz, das ist in einem Verein, was zählt.“ Die sportlichen Schwierigkeiten, vor allen in personeller Hinsicht, hätten die Fußballer durch Zusammenhalt gemeistert. Vorsitzender Dominik Präger sprach die Schwierigkeiten mit Corona und Ukraine-Krieg an („Wo soll das noch hinführen?“). Kurz erinnerte er daran, dass man die Zweite Mannschaft abmelden musste. Doch ihn freue, dass der Kader in den zwei letzten Jahren deutlich verjüngt wurde, sagte Präger. Trainer Jürgen Lutsch sprach die vielen Abgänge an. „Ich weiß, dass diese Situation uns allen wenig Freude bereitet, aber die Zeiten haben sich geändert. Viele legen nicht mehr ihre oberste Priorität auf das Hobby Fußball.“ Er dankte Christian Rauscher. Alfred Heinemann führte hin zum Weihnachtsgedanken. Nikolaus Ingo Heinemann zeigte Insiderwissen und bei der Christbaumverlosung lief dritter Vorsitzender Philipp Mölter zur Höchstform auf. hw