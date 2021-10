Es war eine zufällige Begegnung mit Barbara May, sagte Rotraut Arnold, als sie in den Mozartabend mit Lesung am Freitagabend einführte. Denn die Veranstaltung „ Mozart auf der Reise nach Prag“ fand im kleinen Musiksaal von Barbara May in der Marienstraße in Königsberg statt. „Wir könnten eigentlich einmal etwas gemeinsam machen“, waren sich die beiden Frauen sofort einig; denn beide lieben die Musik. „Ich spiele Klavier und lese etwas“, schlug Rotraut Arnold vor. „Und ich begleite dich auf der Violine“, ergänzte Barbara May dieses Vorhaben.

Nur: Was sollte gemeinsam angegangen werden? Nach intensiver Suche wurden sie dann fündig. Eduard Mörike hatte 1856 zum 100. Geburtstag von Mozart (* 1756) eine Novelle mit dem Titel „ Mozart auf der Reise nach Prag“ geschrieben. Aus dieser Novelle las Rotraut Arnold, ehemals Schauspielerin am Gärtnerplatztheater in München, in ihrer fast unbeschreiblichen, sich in den Textinhalt hineinfühlenden Art und Weise Passagen aus der Biedermeiergeschichte vor. Unterbrochen von kurzen Ausschnitten aus Mozartsonaten, die Barbara May einfühlsam mit der Violine begleitete.

Ein bezaubernder Abend in einer passenden Atmosphäre mit einem Kunstgenuss für die aufmerksame Zuhörerschaft. Ein Abend, bei dem nicht nur das musikalische Wirken von Mozart vorgestellt wurde, sondern durch Eduard Mörike und seine Novelle auch ein kleiner Einblick in das bürgerliche Leben Mozarts gegeben werden konnte. So soll Mozart gut ein Drittel seiner 35 Lebensjahre auf Reisen gewesen sein, um seine Musik international zu Gehör zu bringen.

Viel Beifall der Zuhörer war der Lohn für diesen besonderen und interessanten Abend. Und weil er so gut ankam, gibt es eine Wiederholung heute, Samstag, 2. Oktober, um 19 Uhr in der „Rolle“ in Friesenhausen.