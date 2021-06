Die Region der Allianz Main & Haßberge , zu der Königsberg, Haßfurt, Theres, Gädheim und Wonfurt gehören, verfügt über viele Sehenswürdigkeiten. Damit diese auch entspannt genossen werden können, hat die Allianz vergangenes Jahr neue Aussichtspunkte , auch unter Berücksichtigung von bereits vorhandenen Wander- und Radwegenetzen, gesucht und gefunden.

Um diese Aussichtspunkte besonders zu gestalten und in Ruhe genießen zu können, wurden in Kooperation mit der Meisterschule für Schreinerhandwerk in Ebern Ruhebänke entworfen. 2019 hatte das Projekt auf Anfrage der Allianz begonnen. Die Meisterschule legte 18 Entwürfe vor, von denen die Bürgermeister drei favorisierte Modelle auswählten – das waren die Zeichnungen der Meisterschüler Christoph Schwarz, Dominik Schäfer und Samuel Schiessl.

Inzwischen wurde der Entwurf von Dominik Schäfer in den Möbelwerkstätten Rottmann in Oberschleichach in die Tat umgesetzt. In diesem Jahr werden weitere Bänke folgen, welche auf den anderen Zeichnungen beruhen.

Jetzt fand ein Termin zur Übergabe einer Bank auf der Wart bei Königsberg statt, von wo aus sich eine großartige Weitsicht bis hinein in die Rhön bietet. Hier konnten sich die Bürgermeister Peter Kraus aus Gädheim, Matthias Schneider aus Theres und Claus Bittenbrünn aus Königsberg, die drei Meisterschüler und Stefan Andritschke, Fachlehrer für Gestaltung, Konstruktion, CAD und Stilkunde an der Meisterschule, sowie Nina Streng, Managerin der Allianz Main & Haßberge , davon überzeugen, wie gelungen das Ergebnis ist.

Eine Übersicht über die weiteren Standorte der Ruhebänke aus Meisterhand findet man auf der Homepage der Allianz Main und Haßberge unter der Adresse www.mainundhassberge.de.