In den nächsten Wochen sorgen zahlreiche Angebote aus dem Kulturprogramm „Kunststück“ für gute Laune . Für alle Veranstaltungen gelten die aktuellen Corona-Regeln.

Erwachsenen-Workshops

Am Wochenende 5. und 6. März veranstaltet die Künstlerin Jannina Hector einen Erwachsenen-Workshop rund ums Schneiden und Drucken, für den es noch freie Plätze gibt. Die Teilnahme kostet 170 Euro , hinzu kommen noch Kosten für Druckplatten nach Verbrauch. Kurszeiten sind samstags von 10 bis 17 Uhr und sonntags von 10 bis 15 Uhr.

Auch für den Kurs „Monotypie, das Spiel mit der Linie“ am Samstag, 19. März, von 10 bis 17 Uhr sind bei Jannina Hector noch freie Plätze zu vergeben. Die Kosten liegen bei 95 Euro , zuzüglich 3,50 Euro für Druckplatten. Beide Kurse finden im Atelier in der Mühle, Mühlweg 1 in Hofheim, statt. Anmeldungen bei Jannina Hector, Telefon 09523/950558, E-Mail jannina.hector@gmx.de.

Kinder-Workshop

Am Samstag, 26. März, findet bei Gabriele Schöpplein von 10 bis 14 Uhr der Workshop „Groß und klein“ statt. Er wendet sich an Eltern, Großeltern oder Tanten und Onkeln mit ihren Kindern, Enkelkindern, Nichten und Neffen. Die Teilnahmegebühr liegt bei 40 Euro pro Paar (ein Erwachsener und ein Kind zwischen sechs und 14 Jahren, jedes weitere Kind 15 Euro ). Nähere Auskünfte erteilt die Künstlerin per Telefon (09522/2709850) bzw. per E-Mail (kunst.schule@gmx.net). Veranstaltungsort ist das „Ars vivendi“, Stettfelder Straße 20 in Ebelsbach.

Offenes Atelier

Am Wochenende 12. und 13. März öffnet die Künstlerin Ulli Falke jeweils von 11 bis 18 Uhr ihr Atelier in Rabelsdorf 14a für die Öffentlichkeit. Sie zeigt Arbeiten aus reinem Pigment auf Holz und Malerei. Außerdem werden Aquarellarbeiten von Susanne Becker ausgestellt. Der Eintritt ist frei. Die Künstlerinnen sind unter Telefon 09535/1889974 und per E-Mail an ullifalke@t-online.de bzw. 09532/9807162 und per E-Mail an beckersue@t-online.de zu erreichen.

Konzerte

Am Sonntag, 20. März, findet ab 17 Uhr in der Kirche St. Michael in Zeil ein Orgelkonzert zur Fastenzeit aus der Reihe „… damit St. Michael klingt“ statt. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos bei der Pfarrei St. Michael Zeil, Telefon 09524/850105, E-Mail pfarrei.zeil-main@bistum-wuerzburg.de.

Ebenfalls am 20. März ab 17 Uhr tritt im Rahmen der Schüttbau-Meisterkonzerte das Duo „Con Energia“ im Schüttbau in Rügheim auf. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von M. de Falla, A. Ginastera und A. Piazolla. Anmeldungen sind bei Michael Hömer unter Telefon 09523/5475 oder per E-Mail an m.hoemer@gmx.de möglich. Der Eintritt kostet für ein einzelnes Konzert 28 Euro , ermäßigt 14 Euro .

Weitere kulturelle Angebote sind in der Broschüre „Kunststück“ oder unter www.kulturraum-hassberge.de zu finden. red