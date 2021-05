Mit einem Bein im Gefängnis stand ein 34-jähriger Arbeiter aus dem Steigerwald bei einer Verhandlung am Haßfurter Amtsgericht am Dienstag. Denn wegen einer Brandstiftung war er 2019 zu einer zehnmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Die Bewährung drohte widerrufen zu werden, weil sich der Angeklagte erneut schuldig machte.

Am 23.November vergangenen Jahres beleidigte er einen 30-jährigen Bekannten per Te- lefon als „fettes Stück Scheiße“ und drohte ihm, dass er sein „blaues Wunder“ erleben werde, falls er ein Mädchen nicht in Ruhe lässt. Zudem soll er dem Bekannten geraten haben, sich umzubringen.

Vor Gericht machte der Angeklagte keine Angaben zu den Vorwürfen. Das Opfer bezeugte jedoch, dass sie der Wahrheit entsprechen.

Neben der Brandstiftung stehen drei weitere Einträge im Sündenregister des Angeklagten , nämlich gefährliche Körperverletzung sowie Drogen- und Waffenbesitz .

Das Opfer gab vor Gericht an, es habe kein Interesse mehr daran, dass der Angeklagte verurteilt wird, und sagte, es wolle seine Strafanzeige zurücknehmen. Pflichtverteidigerin Mareen Basler aus Bamberg stellte den Antrag, das Verfahren einzustellen, dem das Gericht zustimmte. Als Auflage muss der Angeklagte 600 Euro an „Life-line“ Bamberg zahlen, der Jugendsozialarbeit des Don-Bosco-Werks.

Zahlt er nicht, wird das Verfahren neu aufgerollt. Im Falle einer Verurteilung muss der Angeklagte dann eventuell die zehn Monate Haft absitzen.