Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ( ADFC ) bietet am Sonntag, 1. August, eine kostenlose Mountainbike-Anfängertour „Heilige-Länder-Panorama“ an. Start ist um 10 Uhr am Bahnhof in Ebelsbach . Die sonnige und hügelige Strecke verläuft auf teils Schotter-, Wald- und Wiesenwegen und ist circa 32 Kilometer lang. Sie führt zu den Höhen in den „Heiligen Ländern“ und zum Rennweg nach Köslau. Optional wird in einer örtlichen Gastwirtschaft/Biergarten eingekehrt. Anmeldungen sind unter Telefonnummer 09522/7097067 (AB) bei Tourenleiter Alexander Kuhla oder im Veranstaltungsportal https://touren-termine.adfc.de. nötig. ft