Mit der „Aktion Hoffnungsstern“ wendet sich der Kolumbienkreis Pfarrweisach in diesem Jahr, das geprägt ist von der Pandemie, an die Öffentlichkeit und hofft auf Unterstützung für Kinder in unbeschreiblicher Not. Der Kolumbienkreis unterstützt als Fördergruppe die Stiftung „Weg der Hoffnung“ mit Sitz in Mainaschaff und die Einrichtungen der Stiftung in Villavicencio seit nunmehr 32 Jahren.

Die Stiftung geht auf den Gründer Pfarrer Josef Otter zurück, der Anfang der 1970er Jahre als Kaplan in der Pfarrei Pfarrweisach tätig war. Heute zeichnet sich „Weg der Hoffnung“ verantwortlich für Hilfs- und Entwicklungsprojekte in Kolumbien wie Kindertagesstätten, Jugendbauernhof, Werkstatt für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen oder „Schule für alle“. Für Erwachsene stehen Projekte bereit wie eine Lebensmittel-Tafel oder auch das Programm zur Vergabe von Mikrokrediten zur Existenzgründung für Menschen in auswegloser Lage. Kinder und Jugendliche erfahren liebevolle Betreuung, Bildung und Ausbildung bis zu Abitur und Studium. Die Stiftung in Villavicencio in Kolumbien steht unter der Leitung von Marysol Garcia und Padre Henry Cucaita. Sie alle danken für die zugedachte Hilfe aus Deutschland und wünschen allen Unterstützern Gesundheit, eine frohe Adventszeit und einen Stern der Liebe zu Weihnachten.

Mit einer Spende oder dem Kaufen von Hoffnungssternen wird Lebenshilfe ermöglicht. Der Kolumbienkreis Pfarrweisach mit der Sprecherin Walburga Albert (Kraisdorf, Telefon 09535/213) und ihrer Stellvertreterin Barbara Mildenberger ( Pfarrweisach , Telefon 09535/ 730) lädt ein, die Aktion Hoffnungsstern zu unterstützen. Alle Spenden fließen zu 100 Prozent in die Projekte nach Villavicencio. Nähere Infos gibt es unter: www.wegderhoffnung.de. Die Sterne sind käuflich zu erwerben. Interessierte können die beiden Sprecherinnen des Kolumbienkreises kontaktieren. Wer die Stiftung weiter unterstützen möchte, kann dies tun unter: VR-Bank Lichtenfels-Ebern, Kolumbienkreis Pfarrweisach , IBAN: DE 33 7709 1800 0102 5128 15, Stichwort: Hoffnungsstern. ka