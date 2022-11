Die Jagdhornbläsergruppe Ebern unter der Leitung von Reinhard Lösslein übernahm die musikalische Gestaltung des Sonntagsgottesdienstes in St. Laurentius Ebern , bei der die Hubertu-Messe erklang.

Die Hubertus-Messe, vorgetragen nach der Formung in „Es“ nach Reinhold Stief, wird zu Ehren Gottes und zur Erinnerung an den Heiligen Hubertus, dem Schutzpatron der Jäger, gehalten. Sein Namenstag wird am 3. November gefeiert. Im vollbesetzten Gotteshaus begeisterte die instrumental erklingende Messe.

Die Hubertuslegende mahnt zur Abkehr von einer unverantwortlichen Jagd und zur Hinwendung an die pflegliche Behandlung der vom Schöpfergott dem Menschen anvertraute Tier- und Pflanzenwelt. Der Zelebrant, Stadtpfarrer Pater Rudolf Theiler, betonte in seiner Predigt und in den Texten des Gottesdienstes die Aufgaben des Menschen für die Natur und würdigte den Beitrag der Jäger zur Bewahrung der Schöpfung. red