Markus Fausten wurde bei der Ortshauptversammlung für weitere zwei Jahre in seinem Amt bestätigt. Das Wahlergebnis von 100 Prozent Zustimmung gebe Rückenwind und zeige die Zufriedenheit der Mitglieder, heißt es in einer Pressemitteilung. Den weiteren Vorstand bilden als Stellvertreter Frank Kaiser, Günter Huppmann und Michael Kundmüller. Als Schatzmeister fungiert weiterhin Berthold Reitwießner und zum Schriftführer wurde Marco Rödel gewählt. Ergänzt wird die Führungsmannschaft durch die gewählten Beisitzer Berthold Dittmann, Rudi Meißner, Marius Mock, Heinz Fausten, Josef Steinmetz, Hubert Ankenbrand und Albert Schmitt. Als Kassenprüfer wurden Michaela Huppmann und Robert Zieg bestellt. Die stellvertretende CSU-Kreisvorsitzende Heidi Müller-Gärtner fungierte als Vorsitzende des Wahlausschusses und referierte außerdem über die aktuelle Arbeit in der Lokalpolitik. Ziel des Ortsverbandes ist es laut Mitteilung, wieder regelmäßig Veranstaltungen anzubieten und in den Ortsteilen präsent zu sein. red