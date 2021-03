Die nächste Sitzung des Marktgemeinderates Burgpreppach findet am Mittwoch, 31. März, um 19 Uhr im katholischen Pfarrsaal in Burgpreppach statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die dritte Änderung des Flächennutzungsplanes des Marktes Burgpreppach und Aufstellung eines Bebauungsplanes für ein Sondergebiet sowie der Antrag auf Baugenehmigung zum Neubau einer landwirtschaftlichen Lagerhalle in Ueschersdorf . Auch geht es um die Festlegung des Erschließungsgebietes für den Ausbau eines Internet-Hochgeschwindigkeitsnetzes. red