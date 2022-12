Der Lions-Club Haßberge hat auch in diesem Jahr Geschenke für Buben und Mädchen gepackt, deren Familien bei der Tafel registriert sind. Weil viele Kinder aus der Ukraine im Landkreis leben und über die Tafel mitversorgt werden, sind es in diesem Jahr 150 statt der bisher immer hundert Päckchen.

Lions-Präsident Werner Arnholdt, Club-Sekretär Marcel Schmitt und die „Weihnachtspäckchen-Beauftragte“ des Lions-Clubs, Sabine Weinbeer , übergaben die Geschenke dieser Tage an Ute Ulbrich von der Haßfurter Tafel. Anstelle von Schachteln in Geschenkpapier sind die Geschenke in Turnbeutel aus Recyclingmaterial gehüllt. „Das ist nachhaltig, weil die Verpackung ein Teil des Geschenkes ist, und außerdem mussten wir in den letzten drei Jahren aus Pandemiegründen im ganz kleinen Kreis packen. Das hat durch die Turnbeutel sehr gut geklappt und das Konzept hat sich bewährt“, erklärte Weinbeer.

Verschenkt werden jedes Jahr Wärmendes, Lehrreiches, aber natürlich auch Spielsachen. „Ich möchte mich besonders bei Hofmanns Pfiffikus bedanken, die es uns durch ihr preisliches Entgegenkommen ermöglichen, jedes Jahr sehr hochwertige und pädagogisch wertvolle Spiele in die Pakete zu packen“, betonte Weinbeer bei der Übergabe. Finanziert werden die 150 Päckchen, die auch über die Tafel-Filialen in Eltmann und Ebern verteilt werden, überwiegend aus einer Sonderspende jedes einzelnen Clubmitglieds. „Die Familien freuen sich immer sehr auf dieses Weihnachtsgeschenk “, erklärte Ute Ulbrich, die sich beim Lions-Club für die regelmäßige Unterstützung bedankte. Sie bat die Lions-Vertreter, in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis um ehrenamtliche Helfer für die Tafel zu werben, denn die Aktiven stünden einer wachsenden Zahl an Bedürftigen gegenüber und hätten einen relativ hohen Altersdurchschnitt. S. Weinbeer