Im ersten Quartal 2023 wird Dr. Matthias Liebl die Nachfolge von Dr. Steffen Amend als Chefarzt für Orthopädie und Unfallchirurgie am Krankenhaus Haßfurt antreten. Dr. Amend verlässt die Kliniken, um sich neuen Herausforderungen zu stellen, heißt es in einer Pressemitteilung. Sein Nachfolger Matthias Liebl war von 2015 bis 2019 unfallchirurgischer Chefarzt am Stadtkrankenhaus Schwabach und ist derzeit Inhaber einer orthopädischen Praxis mit Belegbetten in Nürnberg. Wie Oliver Zimmer, Vorstand der Haßberg-Kliniken, informierte, habe Liebl als absoluter Wunschkandidat gegolten. Steffen Amend sprachen Landrat Wilhelm Schneider und Oliver Zimmer ihren Dank aus. Matthias Liebl ist 45 Jahre alt und begann seine medizinische Karriere nach dem Abitur mit einer Ausbildung zum Rettungsassistenten. red