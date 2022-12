Ein Kind zu verlieren, gehört ohne Zweifel zu den schlimmsten Erfahrungen , die Eltern machen müssen. Deswegen gibt es einen besonderen Gedenktag , bei dem ein Licht um die Welt geht.

Jedes Jahr am zweiten Sonntag im Dezember stellen seit vielen Jahren betroffene Familien auf der ganzen Welt um 19 Uhr brennende Kerzen in die Fenster.

Worldwide Candle Lighting

Während die Kerzen in der einen Zeitzone erlöschen, werden sie in der nächsten entzündet, so dass eine Lichterwelle 24 Stunden lang die ganze Welt umringt. Jedes Licht im Fenster steht für ein Kind, welches verstorben ist, und für das Wissen, dass diese Kinder das Leben erhellt haben und dass sie nie vergessen werden.

Gedenkfeier in Ziegelanger

Anlässlich dieses Weltgedenktags für Sternenkinder am zweiten Sonntag im Dezember laden die Malteser Haßberge zu einer Gedenkfeier um 16 Uhr in die Kirche St. Kilian in Ziegelanger ein. Deshalb bieten die Malteser jährlich am Weltgedenktag diese Feier für Sternenkinder, für Angehörige und verwaiste Eltern an. Im Rahmen dieser Gedenkfeier können sie zur Ruhe kommen und erfahren Trost und Stütze. Informationen auch unter malteser-hassberge.de.

Gedenkfeier in Ebern

In Ebern findet am kommenden Sonntag, 11. Dezember, eine ökumenische Gedenkfeier für Sternenkinder und verwaiste Eltern statt. Beginn ist um 15 Uhr in der Stadtpfarrkirche in Ebern. Eingeladen sind alle, die an dem Tag ganz besonders an ihr Kind, Enkelkind, Geschwisterkind usw. denken wollen. Völlig egal, ob das Kind bereits im Bauch, kurz nach der Geburt, nach Wochen, Monaten oder Jahren verstorben ist.

Alle, die mögen, sind willkommen

Ob der Verlust noch ganz frisch ist, oder schon Jahrzehnte her, alle sind willkommen, alle dürfen sehen: „Du bist nicht allein“. Gestaltet wird der Gottesdienst von Pater Rudolf Theiler, Pfarrerin Sonja von Aschen, den Hebammen Nicole Braunreuther und Petra Schor sowie Sternenkinderfotografin Michaela Mogath. gg/mog